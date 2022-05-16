Леопольд II против кота Леопольда

Помните сюжет культового американского фильма «Аватар»? Представители земной цивилизации добывают на планете Пандора редкий минерал, который на Земле стоит баснословных денег, при этом грубых и воинственных землян совершенно не интересует уникальная местная цивилизация На’ви. Синие трехметровые инопланетяне и их среда обитания — просто декорации для работы земных экскаваторов. Более того, во имя прибыли пришельцы с Земли готовы истребить всю местную шатию-братию, которая путается у них под ногами.

В принципе, типичный голливудский сюжет, недавно воспроизведенный еще в одном блокбастере — «Дюна». Однако, на мой взгляд, он на подсознательном уровне очень точно выражает схему взаимодействия западного мира с окружающими его территориями, а заодно и осознание сильной ущербности такого взгляда на жизнь. Не случайно в обоих фильмах появляется герой, который отрекается от собственного рода-племени и пытается (в «Аватаре» даже в буквальном смысле) влезть в шкуру туземцев, взглянуть на мир их глазами и восстановить справедливость.В реальной жизни, однако, справедливости нет и в помине — события обычно развиваются по той самой, печальной схеме. Минерал добывается, туземцы, что мешают «делать деньги», банально истребляются, как это случилось, например, с миллионами (возможно, речь даже о десятках миллионов) североамериканских индейцев. Затем прибыль получена, поделена между «белыми людьми», инвестирована — все довольны. Что до туземцев, они уже в могиле, им все равно. Как любят повторять сами американцы, «ничего личного, только бизнес».И благо дело ограничивалось бы американцами, с которыми все в принципе ясно. Вот бельгийцы — вроде бы милейшие люди, страна-игрушка, вафли, пиво и шоколад. И что? До начала XX века (!) в Конго существовала созданная ими система по сбору каучука — от каждой деревни требовалась определенная квота, кто ее не выполнял — тех убивали. А в качестве доказательства белые просвещенные господа требовали присылать им отрезанные руки черных работников. Контролировал все это хозяйство лично король Леопольд II (1835–1909), весьма непохожий, как мы видим, на нашего добряка кота Леопольда. В результате такой «хозяйственной деятельности» погибли 10–15 млн человек, но Леопольд II, получая 700% прибыли, не только сколотил огромное состояние, но и «отстроил» всю инфраструктуру в Бельгии.Сколько погибло индийцев почти за два столетия пребывания Индии «жемчужиной» в короне Британской империи, доподлинно неизвестно. Но широко распространено мнение, что британцы просто-напросто ограбили эту некогда богатейшую в мире страну, профинансировав, в частности, собственную промышленную революцию. Есть оценки, что в современных ценах они выкачали оттуда 45 триллионов долларов (это половина сегодняшнего ВВП всех стран мира).Пересказываю я все это вовсе не для того, чтобы кого-то «заклеймить» или же показать причины, по которым в Европе сегодня так комфортно живется. Данная ретроспектива позволяет предположить, как на самом деле подсознательно Запад воспринимает Россию. Для создания совсем наглядного образа снова обращусь к голливудской продукции — в мультике «Мадагаскар» оголодавший лев Алекс смотрит на своего приятеля, зебру Марти, но видит вместо него ходячий стейк. То есть если российское общество было буквально пропитано симпатией, искренним интересом к Западу, желанием с ним всячески сблизиться, у того в лучшем случае имелся к нам только практический интерес. Представьте — вы любите женщину, а она просто хочет вытянуть из вас побольше денег. А если представится возможность, еще и придушить во сне.Прекрасный Запад, наследник римлян и эллинов, живущий в головах у многих наших образованных сограждан, очень далек от реального. Доставшееся от христианства гуманитарное наследство им уже почти проедено, другой великой идеи на горизонте не видно, а построить интересную и глубокую культуру на «многогендерности» и прочих сегодняшних западных «пунктиках» явно не выйдет. При том прежнее, связанное с условным «христианским» периодом культурное наследие постепенно «отменяется», становясь объектом нападок и запретов по самым разным причинам (вот сейчас запрещают Чайковского и Чехова «потому что они русские»). Если отмести в сторону демагогическую шелуху, посвященную «свободе» и «демократии» (в свете нынешних гонений на все русское это звучит особенно смешно), все целеполагание Запада уже практически целиком вытекает из нехитрых законов капитализма. Капитал должен быть инвестирован и должен обязательно принести прибыль. Если прибыли нет, обычно инвестируют в новую войну — она зачищает место под будущие инвестиции.Капитализм, который во многом стал побочным продуктом церковных реформ Лютера, наивно стремившегося убрать «посредников» из общения человека с Творцом и зачистившего повседневную жизнь от всего сакрального, за триста лет своего бурного развития «съел» само ценностное ядро западной цивилизации, оставив только красивый фальш-фасад, за которым ничего, просто пустота. А на самом фасаде все более-менее разумные граждане легко увидят начертанную в стиле советских плакатов цитату из Маркса: «Нет такого преступления, на которое капитал не рискнул бы пойти при 300% прибыли» (привожу ее в адаптированном виде).Россия уже во второй раз последние сто лет пытается выйти из этой созданной Западом тупиковой системы — более того, разрушить ее. Предлоги разные — борьба за права рабочих-крестьян, борьба с НАТО — но коренная причина, думаю, одна. Мы подсознательно чувствуем мир иначе, желаем себе другого будущего. А они, как сказал один российский политик, «просто сдохнут».Петр Власов -- главный редактор газеты "Культура", писательМатериал опубликован в №4 газеты "Культура" за 2022 год