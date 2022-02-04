Граф Монте-Кристо is over

Если вы до сих пор полагаете, что вся сила в деньгах, библейский урок вам преподаст сам центр либерального капитализма – Соединенное Королевство.

Глава форин-офиса Элизабет Трасс объявила о готовящихся санкциях против российских капиталистов, чье движимое, а равно недвижимое имущество находится в пределах досягаемости правительства Ее Величества.

«Мы ужесточаем и расширяем наш санкционный режим в ответ на агрессию России против Украины. Спрятаться будет негде. Мы добьемся, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатили большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица не смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано». А на вопрос, не скажется ли это на репутации Великобритании, как не слишком надежного места, где имение иностранцев может стать жертвой произвольных реквизиций, твердая Трасс отвечала: «Демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы». Секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов в таких случаях говорил: «На идеологии мы не экономим».

Не экономят, так не экономят. Правительство Ее Величества ощущает себя в состоянии войны с Россией (причем ощущает гораздо сильнее, чем даже правительство Украины), а первыми при военной тревоге страдают граждане враждебного государства. Реквизиции, конфискации и вплоть до интернирования или ссылки. Немцы Поволжья (даже не граждане Рейха), а равно граждане США японского происхождения (даже не подданные императора) все это испытали на себе в 1941 г. Британской свободе, как следует из угроз министерки Трасс, это также не противоречит. А формула «Те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля» столь резинова – например, тот, кто некогда был гражданином СССР или РФ, тот ipso facto и разделяет ответственность, -- что под нее при желании можно подвести всякого. Судьба поволжских немцев и американских японцев тому порукой.

Такой перспективе не все удивлены. Некоторое знание истории подсказывает, что вид на жительство и даже паспорт с двуспальным английским левою – бумага отнюдь не окончательная. Английские евреи в Средние века тоже думали, что их права гарантированы короной, а потом корона распорядилась – и евреев на островах не стало. И чем нынешние британские русские (в немалой своей части тоже евреи) лучше?

Но здесь имела место необычайной силы иллюзия, заключавшаяся в том, что на либеральном западе, а сугубо и трегубо – на западе англосаксонском деньги решают все и при наличии должного количества кружочков из желтого металла человек может пользоваться высочайшей степенью автономии. В правильно устроенном либеральном государстве ему не грозит никакой произвол – и даже вопросы «А кто ваши родители? Чем вы занимались до семнадцатого года?».

Поддавшиеся этой иллюзии верили, что их автономия будет не меньшей, чем у графа Монте-Кристо, чья увлекательная история описана Дюма-пером. Монте-Кристо, являющийся также под именем аббата Бузони, лорда Уилмора, Синдбада-Морехода etc., несметно богат, причем его богатство вызывает такой пиетет, что ни юстиции, ни полиции даже и в голову не приходит поинтересоваться, кто же он таков, не несет ли он ответственность за какие-нибудь дестабилизирующие действия какой-нибудь иностранной державы etc. В чудесную либеральную эпоху, приходящуюся на середину XIX в., деньги есть отчеканенная свобода, а большие деньги – абсолютная свобода.

«Что не подвластно мне? как некий демон

Отселе править миром я могу;

Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;

В великолепные мои сады

Сбегутся нимфы резвою толпою;

И музы дань свою мне принесут,

И вольный гений мне поработится,

И добродетель и бессонный труд

Смиренно будут ждать моей награды.

Я свистну, и ко мне послушно, робко

Вползет окровавленное злодейство,

И руку будет мне лизать, и в очи

Смотреть, в них знак моей читая воли».

И «Британский лорд свободой горд» основанием для гордости своей видел презренный металл в должном его количестве. Как, впрочем, видели его и романтические олигархи вроде Б. А. Березовского или М. Б. Ходорковского, полагавшие, что страшная куча золота дарует им полную свободу от государства. И при том любого, не только русского с его тысячелетним рабством.

Тогда как британское правительство, до поры до времени не спешившее разочаровывать богатых гостей Ее Величества и даже поощрявшее их в представлении, что тут их ждет почетный статус графа Монте-Кристо, не связывало себя никакими обязательствами. Если считают себя обладателями абсолютного иммунитета – пускай считают. Может быть, обойдется без того, чтобы потрогать гостей за вымя, может быть, не обойдется. Как известно, у Англии нет ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, у нее есть только постоянные интересы. А какую линию поведения эти интересы продиктуют – кто же знает.

Правда, романтики полагали, что Англия будет верна принципам безусловной автономии богачей не только из уважения к беллетристике XIX в. (ведь чудесные истории такого рода не один Дюма-пер сочинял, а также Поль де Кок, Жюль Верн и много иных), но также из соображений собственной выгоды. Ведь Представление о чудесной английской школе, о чудесной английской полиции, о суде etc. приносят островитянам немалую экспортную пользу, а она невозможна без романтических мифов о свободе, отраженных в романах XIX в.

Включение же произвольных реквизиций может испортить весь прибыльный экспорт.

Так что посмотрим, чем дело кончится. Хладнокровному наблюдению немало будет способствовать то, что российских Монте-Кристо ни капельки не жаль.