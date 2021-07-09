Ценности, культура, экология: новые аспекты Стратегии национальной безопасности РФ

Основное содержание изменений, внесенных в документ, касается не столько глобальной, сколько внутрироссийской повестки.

Новую редакцию Стратегии национальной безопасности большинство экспертов склонны трактовать прежде всего в контексте внешнеполитической повестки, как еще один сигнал, направленный Москвой коллективному Западу.

В самом деле, исчезновение положений о «полноценном партнерстве» с США и «взаимовыгодном сотрудничестве» с Евросоюзом, а также постановку задачи «сократить использование американского доллара при осуществлении внешнеэкономической деятельности» трудно не заметить.

Вместе с тем основное содержание изменений, внесенных в документ, касается не столько глобальной, сколько внутрироссийской повестки.

Справедливо мнение, согласно которому ключевым для понимания особенностей новой редакции документа служит словосочетание «опора на внутренний потенциал».

Сказанное касается, в первую очередь, расстановки приоритетов в иерархии национальных интересов, где на первое место поставлено «сбережение народа».

С точки зрения политического языка этот термин, предложенный еще Александром Солженицыным, не отличается новизной. Однако в тексте Стратегии постановка вопроса о сохранении субъекта национального суверенитета носит не декларативный, а вполне предметный характер, раскрывается в достаточно подробном перечне позиций, выход на которые делает эту цель достижимой.

Среди них — не только повышение рождаемости, увеличение реальных доходов населения, повышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение жилищных условий, но и такие факторы, как снижение уровня социального неравенства, повышение доступности культурных благ и даже выявление и развитие способностей и талантов молодежи. Иными словами, речь идет о вещах, показывающих горизонт развития и жизненную перспективу, а также коррелирующих с появившимся в тексте Стратегии важным тезисом о «справедливом обществе», условиями формирования которого являются «сильная держава» и «благополучие человека».

С темой сбережения народа как сохранения и развития субъекта национального суверенитета тесно связана и проблематика охраны окружающей среды и адаптации к изменениям климата. Новый раздел Стратегии, посвященный этой теме, рассматривает национальную территорию и ее эколого-ресурсный потенциал как национальное достояние, сохранение и развитие которого необходимо для обеспечения жизни будущих поколений. Стоит отметить, что вопросы становления «зеленой» и низкоуглеродной экономики, а также обеспечения экологически ориентированного экономического роста впервые поднимаются в российских документах стратегического планирования.

Еще один новый раздел, касающийся проблем информационной безопасности, развивает целый ряд положений, направленных на технологическое развитие. В нем, в частности, идет речь о приоритетном использовании в информационной инфраструктуре РФ российских информационных технологий и оборудования, в том числе при реализации национальных проектов и решении задач в сфере цифровизации экономики.

Стоит отметить, что переход государственных структур на российское программное обеспечение является не только важной протекционистской мерой, дающей новый импульс развитию отрасли, но и фактором устойчивого развития экономики на новой технологической основе, о чем также говорится в тексте Стратегии.

В контексте заявленной в тексте Стратегии темы морального лидерства вполне закономерно появление нового раздела о традиционных российских ценностях.

При этом раскрытие темы на уровне конкретных задач очевидным образом соотносится с содержанием идеологически значимых конституционных поправок, принятых в минувшем году. Среди них — защита русского языка, исторической правды и исторической памяти, укрепление института семьи.

Отдельно стоит также отметить четко выраженный акцент на необходимости усиления ценностного измерения в государственной культурной политике на фоне принявшего глобальные масштабы культурного и ценностного кризиса.

По сравнению с предыдущим вариантом Стратегии некоторые изменения претерпел и сам перечень традиционных российских ценностей. В новой редакции на первое место в нем поставлены жизнь, достоинство, права и свободы человека. Иными словами, «ценностный разворот» при подготовке новой редакции документа носит отчетливо выраженный антропоцентричный характер.

Резонно говорить о том, что в основе обновленной Стратегии лежит понимание того факта, что безопасность страны определяется не только защищенностью от внешних угроз, но и характеристиками внутреннего состояния на всех этажах пирамиды Маслоу — от «индекса холодильника» до ценностей самого высшего уровня, без которых историческое бытие нации теряет экзистенциальный смысл.

Таким образом, обращение к теме ценностей в сочетании с повышенным вниманием к внутрироссийской социально-экономической и экологической повестке, а также вопросам информационных технологий и безопасной информационной среды стало новой смысловой доминантой очередной редакции Стратегии национальной безопасности. Все эти ориентиры, контурно заложенные в ходе конституционной реформы 2020 года, так или иначе окажут влияние на законотворческий процесс и алгоритмы принятия федеральных политических решений.





Символично, что принятие новой редакции Стратегии нацбезопасности произошло ровно через год после окончания конституционной реформы и вступления в силу корпуса конституционных поправок. По существу, речь идет о переходе целого ряда положений новой конституционной идеологии в ключевой по значимости документ стратегического планирования.