В Петербурге 125-летие Набокова отметят выставками и фестивалем

16.04.2024
Музей В. В. Набокова Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) представит две новые выставки к 125-летию со дня рождения писателя. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор музея Андрей Аствацатуров.
24 апреля откроется выставка «Мода языков Набокова». Экспозиция расскажет о костюмах, платьях эпохи рубежа XIX-XX веков. Цитаты из произведений писателя будут иллюстрировать моду, а с другой стороны мода будет иллюстрировать тексты, сообщил Аствацуров.
«25 апреля у нас откроется выставка «Искусство жить дома. Игра» - это наш проект, который организован совместно с Северо-Западным филиалом государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина», — добавил он.
С 21 по 23 апреля в Ленобласти и Петербурге пройдет «Набоковский фестиваль». Событие объединит исследователей творчества писателя, экспертов и поклонников.
Директор музея-усадьбы «Рождествено» Ирина Авикайнен рассказала и о другом важном мероприятии в честь юбилея Набокова. Речь идет о создании метавселенной. В сентябре проект смогут увидеть все желающие. На полых Набоковского фестиваля организаторы наберут фокус-группу для его апробации.
Фото: Pixabay.com