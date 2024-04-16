Сергей Урсуляк станет режиссером фильма по мюзиклу «Ничего не бойся, я с тобой»

Сергей Урсуляк займет режиссерское кресло для съемок фильма по мотивам мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Об этом сообщили в отделе внешних коммуникаций дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия».





Съемки картины начнутся осенью 2024 года. Производством фильма занимаются «Москино», телеканал «Россия» совместно с «Плюс Студией», продюсерским центром «Яндекса».





«Фильм по мотивам мюзикла — новое для меня, пожалуй, только по жанру. В моих картинах всегда много музыки. Что касается сомнений, то они бывают перед каждой новой работой. Но интерес попробовать что-то новое, конечно же, перевесил. В общем, впереди большая работа!» — сказал Урсуляк.





Сценарист Геннадий Островский отметил, что с режиссером и продюсерами много говорит о замысле фильма. У каждого из них много личных наблюдений и мнений, добавил он.





Напомним, Урсуляк выступал режиссером фильма «Праведник», сериалов «Ликвидация» и «Тихий Дон».









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