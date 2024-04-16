Павильон Израиля на Венецианской биеннале не откроется до освобождения заложников в Газе

Павильон Израиля на экспозиции Венецианской биеннале не откроется до заключения соглашения о прекращении огня и освобождения заложников в Газе. Об этом рассказали кураторы и художник, которые участвовали в создании национальной экспозиции.





Уточняется, что решение было принято в знак солидарности с семьями заложников. Кураторы и автор уточнили, это не бойкот.





«Я против бойкотов искусства, но сложно представлять сейчас этот проект, который говорит об уязвимости жизни», — сказал израильский художник Рут Патир.





Стоит отметить, что ранее многочисленная группа представителей мира искусства, в том числе палестинцы, направила дирекции биеннале призыв отказать Израилю в участии в экспозиции на фоне событий в секторе Газа. Однако страну не отстранили. Дирекция уточнила, что два года назад Россия сама решила не представлять свою экспозицию. В этом году двери исторического павильона РФ снова откроются. В его обновленном пространстве будет работать выставка художников из Боливии.









Фото: YouTube