В Минске откроется выставка «Союзное государство — единство через культуру»

16.04.2024
Выставка «Союзное государство — единство через культуру» откроется 17 апреля в зале «Атриум» Национальной библиотеки Белоруссии в Минске. Об этом «Культуре» сообщила пресс-служба Российской академии художеств.
В экспозицию войдут более 30 произведений из фондов Музейно-выставочного объединения РАХ и частных собраний. Участниками проекта стали академики Альбина Акритас, Виктор Глухов, Виктор Калинин, Анатолий Любавин, Евгений Максимов, Борис Мессерер, Татьяна Назаренко и многие другие.
В начале апреля выставочный проект с успехом открылся в зале «Яблоко» Музейно-выставочного комплекса РАХ Галереи искусств Зураба Церетели в Москве. Выставка заработала в преддверии Дня единения народов Белоруссии и России.
Проект организован постоянным комитетом Союзного государства совместно с Российской академией художеств, министерствами культуры Белоруссии и России. Цель выставки — подчеркнуть объединяющую силу искусства в современном мире.
Фото: Пресс-служба Российской академии художеств