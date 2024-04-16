Финалисты чемпионата ArtMasters получат поддержку Фонда кино

16.04.2024
Фонд кино поддержит финалистов национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Стороны договорились о сотрудничестве, благодаря которому финалисты примут участие в социальной отраслевой программе поддержки сценаристов «Автор».
В пресс-службе чемпионата уточнили, что ФК поддержит финалистов компетенции «Драматург театра и кино».
«Мы высоко ценим и гордимся партнерством с Фондом кино, совместно с которым молодые драматурги и кинематографисты смогут воспользоваться социальным лифтом в профессии», — приводятся в сообщении слова руководителя ArtMasters Борислава Володина.
Трое финалистов смогут проработать свои проекты с лучшими экспертами сферы. Программа позволит им развить профессиональные навыки и получить ежемесячную выплату в размере 150 тысяч рублей в течение года.
Фото: YouTube