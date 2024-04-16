В Калининграде представят выставку в честь 300-летия со дня рождения Иммануила Канта

Выставочный проект «История с географией. Город Канта» откроется в Музее Мирового океана в Калининграде. Посмотреть экспозицию можно будет с 18 апреля.





В музее уточнили, что выставка открывается в честь 300-летия со дня рождения Иммануила Канта. Экспозиция полностью преображает пространство Королевских ворот, отметили в учреждении.





«Первый зал предстает перед вами как город-порт — одно из любимых мест кантовских прогулок. Здесь старинные весы, монеты, археологические находки, карты торговых путей», — говорится в Telegram-канале музея.





Второй зал посвящен Канту-ученому, его мыслительной работе, которая никогда не останавливалась. Акцентом экспозиции стал купол звездного неба, где можно отследить движение небесных тел. Также на выставке представлена уникальная книга «Физическая география» Иммануила Канта, которую впервые на русском языке издал Музей Мирового океана при поддержке партнеров.









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