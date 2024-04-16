Памятник Николаю Рериху появится в деревне Извара Ленинградской области

Памятник художнику, путешественнику и писателю Николаю Рериху появится в деревне Извара Ленинградской области. Здесь в конце XIX века располагалась усадьба его родителей.





В пресс-службе областного правительства уточнили, что внешний вид памятника выберут из четырех концепций, которые поступили в Союз художников Ленобласти.





«Скульптура появится у местного культурного центра после благоустройства сквера, названного в честь художника», — говорится в сообщении.





Союз художников Ленобласти отобрал четыре концепции. Победителя могут определить уже во второй половине мая.





Отец будущего художника Константин Рерих приобрел усадьбу в Изваре в 1872 году. Здесь его сын проводил летние месяцы. С усадьбой связаны 26 лет жизни художника. Извара была источником вдохновения и творчества Рериха.









Фото: YouTube