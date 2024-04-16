Два исторических здания конца XIX века выставили на торги в Калининграде

Корпорация развития Калининградской области выставила на торги комплекс Зеленый бор (Луизенберг), состоящий из двух исторических зданий конца XIX века. Стартовая цена составляет 6,5 миллиона рублей.





Здания выставлены на торги с земельным участком в Черняховском районе. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 17 мая, уточнили в Telegram-канале корпорации.





«Это один из самых камерных объектов-памятников в пакете активов Корпорации развития. Стартовая цена имущества — 6,5 млн рублей», — говорится в сообщении.





Здания находятся в аварийном состоянии. Однако корпорация подготовила проект консервации сооружений. На территории комплекса сохранились аутентичные мощеные дорожки. Место можно использовать для размещения рекреационных объектов, резиденций, заключили в ведомстве.









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