В музее-заповеднике «Павловск» закончилась реставрация бюста римского поэта Сенеки

Реставрация бюста римского поэта в музее-заповеднике «Павловск» подошла к концу. Об этом «Культуре» сообщила пресс-служба ГМЗ.





Мнения исследователей расходятся: одни полагают, что это скульптурное изображение Гесиода, другие считают — Сенеки. Мраморный бюст был приобретен для Павловска великим князем Николаем Константиновичем в 1873 году в Венеции. По прибытии в город бюст долго стоял нераспакованным в одном из коридоров дворца. В 1885 году его установили в Собственном садике, который находится между террасой павильона Трех граций и Церковным корпусом дворца со стороны Садовой улицы.





Скульптурное изображение пострадало во время оккупации в годы Великой Отечественной войны. Сохранилась лишь голова и отдельные фрагменты. В 1950-х бюст отреставрировали супруги Солдатовы — Анатолий и Валентина. В 1960-х скульптуру установили на «аллее императоров» рядом с павильоном «Вольер». В 1980-е бюст отправился в фонды музея.





Повторную реставрацию осуществил художник ГМЗ Константин Стулов. Реставратор очистил мрамор от загрязнений, удалил старые деструктурированные вставки и мастиковки, воссоздал утраченные фрагменты в области шеи. Бюст войдет в экспозицию Больших императорских оранжерей после их реставрации.









Фото: Пресс-служба ГМЗ «Павловск»