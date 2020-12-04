«Сельская честь»: грозовые тучи кружатся над вулканом страстей

В Мариинском театре показали первую премьеру оперного сезона. «Сельская честь» исполнена вокально безукоризненно, но режиссер потребовал от артистов абсолютно избыточных эмоций.

Как могло случиться, что шедевр Масканьи и одна из самых популярных мировых опер была до сих пор поставлена в Мариинском театре единственный раз — и то в 1893 году, — остается совершенно непонятным. Яркие характеры, запоминающиеся массовые сцены, просто красивейшая музыка — наконец вся эта роскошь доступна завсегдатаям Мариинки не только в концертном исполнении. В главных партиях выступили Юсиф Эйвазов и Екатерина Семенчук, режиссером постановки стал француз Арно Бернар, уже заявивший о себе на мариинской сцене спектаклями «Сицилийская вечерня» и «Девушка с Запада».Обе заявки, впрочем, были приняты публикой с оговорками. Если «Девушка с Запада» Пуччини так и не получила достойного исполнительского воплощения, то «Сицилийская вечерня» оказалась роскошной с виду постановкой, разваливающейся от обилия визуальных ингредиентов и досадного диссонанса музыкального текста и происходящего на сцене. Речь, в частности, идет про балетный дивертисмент, когда режиссер заставил массовку исполнять канкан под музыку Верди. Получилось так себе.Тем не менее на «Сицилийскую вечерню» ходит публика. Более того, изначально на вечер, когда состоялась премьера «Сельской чести», была заявлена именно она. Оказалось, это все неспроста.Накануне в неофициальном паблике театра, который, однако, ведут сотрудники Мариинки, появилась информация о том, что Арно Бернар использовал для нового спектакля декорации, изготовленные художником Камиллой Дуга для «Сицилианской вечерни». Следовало пояснение: «В театре такое бывает нечасто, но все же бывает. Как правило, переиспользуются декорации от спектакля, признанного неудачным, в надежде, что в новой постановке они обретут новую жизнь, значение и смысл. Так ли это в данном случае — неизвестно».И это оказалось чистым кокетством. «Сельская честь», став новым спектаклем в старых декорациях, вышла почти замечательной. Огрехи есть, но обо всем по порядку.Арно Бернара порой упрекают в излишнем реализме сцен и деталей, его взгляд на оперу называют кинематографичным. Доля правды в этих словах присутствует: на сцене все очень педантично и натурально — вплоть до цоканья по брусчатке коней, которые горделиво дефилируют по обширному пространству Новой сцены Мариинского театра. Населенность небольшой оперы различными третьестепенными персонажами необычайно плотная, как на полотнах Брейгеля. Каждый хорист или артист миманса тщательно отрабатывает свои мизансцены — у меня порой складывалось ощущение, что я слушаю прекрасную музыку Масканьи, наблюдая за движением толпы на какой-нибудь пересадочной станции метро. И это мельтешение несколько мешало слуху.Избыточность — иногда смутно осязаемая, а порой и весьма конкретная — читалась и в рисунках игры главных персонажей, составляющих любовный треугольник «Сельской чести». Юсиф Эйвазов в роли бывшего солдата Туридду, который отвергает свою несчастную невесту Сантуццу, порой трепетен и убедителен, а иногда гневен, как Карабас-Барабас, распекающий нерадивую куклу. Сельский возчик и рогоносец Альфио из либретто «Сельской чести» просто не может оставаться таковым — вместе с декорациями действие оперы перенесено из Сицилии в Нью-Йорк времен гангстеров и сухого закона. В итоге Бернар заставил Романа Бурденко сыграть похотливого дельца, который разделывается со своим обидчиком Туридду не посредством идиллического удара ножом на фоне природы, а при помощи подручных мафиози, которые избивают несчастного, привязав к стулу в его собственном семейном кафе. И так преуспевают, что в финале мы видим Юсифа Эйвазова насквозь пропитанным фальшивой кровью.Но большего всего лицедействовать приходится блистательной мариинской меццо Екатерине Семенчук. Сразу стоит сказать, что изначально роль Сантуццы предназначалась для сопрано. Но тихой сапой такую выигрышную партию стали завоевывать меццо-сопрано с высоким тембром, граничащим с драматическим сопрано. Яркий пример — балтийская дива Элина Гаранча, блеснувшая в прошлогодней постановке «Сельской чести» в Венской опере. И вхождение партии Сантуццы в репертуар Семенчук, одной из ведущих мировых меццо, выглядит закономерным. Но бедной Екатерине пришлось в постановке Бернара и в прямом смысле биться оземь, перекатываясь по сцене, и обнимать в напрасной мольбе ноги ветреного жениха, и даже плевать в него же, окровавленного и ползущего в агонии к изваянию Мадонны. Очень колоритно, очень страстно, весьма эффектно. Но в актерской среде такую манеру игры называют «жирной», рассчитанной на то, чтобы завести публику. С другой стороны, почему бы и нет: опера и катарсис — понятия смежные.Перейдем к музыкальной составляющей. Пожалуй, самым пронзительным моментом стали молитвенный хор и соло Сантуццы «Царица Небесная». Также Юсиф Эйвазов и Екатерина Семенчук блистательно провели сцену ссоры и тягостных объяснений. Ну а то, что знаменитое интермеццо «Сельской чести» — само по себе являющееся одним из высших проявлений оперной музыки — в исполнении Валерия Гергиева и оркестра Мариинского театра заставило публику дышать тише, это уж просто общие слова. И спасибо постановщику, который позволил насладиться этой музыкальной картиной без какого-либо визуального ряда и избыточных декораций.К кульминационным моментам оперы принято относить и сцену прощания Туридду с его матерью Лючией — характерная мариинская исполнительница Елена Витман была чудо как хороша в этой партии, — но совесть не позволяет этого сделать. Общая материальная база «Сельской чести» и «Сицилийской вечерни» не только сказалась экономией на декорациях, но и стала проклятием. Как и в первой постановке, некоторые сцены нового спектакля обезображены шумом сменяющихся декораций. Прощание с матерью попросту утонуло в звуковом мусоре. Видимо, это расплата за богатство и детальность постановки.В других составах «Сельской чести» задействованы Татьяна Сержан, Юлия Маточкина, Владислав Сулимский, Алексей Марков, Евгений Акимов, Ахмед Агади и Михаил Векуа. Услышать этих исполнителей можно будет в декабрьской серии спектаклей.