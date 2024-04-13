Спектакли по Пушкину показали восемь стран на фестивале в Петербурге

Коллективы из восьми стран представили спектакли по произведениям Александра Пушкина на XXVI фестивале «Встречи в России» в Санкт-Петербурге, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры РФ.





Мероприятие прошло в Петербурге при поддержке Минкультуры России.





Больше 25 лет фестиваль объединяет любителей русской культуры. В этом году смотр посвятили 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.





Коллективы из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана представили зрителям постановки по произведениям выдающегося поэта.





Также в онлайн-формате прошли два показа моноспектаклей: «Спасти камер-юнкера Пушкина» Луганского академического музыкально-драматического театра имени М. Голубовича и «Мой первый друг» театра «Монплезир».









Фото: Телеграм-канал Министерства культуры РФ