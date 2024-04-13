Выставку Сурикова в Русском музее посетили более 250 тысяч человек

Экспозицию «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» посетили более 250 тысяч человек. Это новый рекорд Русского музея по индивидуальному посещению, сообщил в своем Телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.





В Корпусе Бенуа представлено более 120 произведений живописи и графики. Специально для юбилейной выставки «Боярыня Морозова» впервые покинула Третьяковскую галерею. И вообще, за последние 90 лет это — самый масштабный проект о великом живописце.





В связи с ажиотажем Русский музей продлил выставку до 10 июня.





Как ранее сообщала газета «Культура», на выставке представлены свыше 120 работ Сурикова, в том числе его знаменитые исторические картины «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка» и многие другие.









Фото: пресс-служба Русского музея