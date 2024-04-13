Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт

У народного артиста РСФСР 75-летнего Юрия Куклачева 12 апреля случился обширный инфаркт, он находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный.





«Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт», — написал Эдгард Запашный в своем Телеграм-канале.





Как сообщал сын Юрия Куклачева Дмитрий, артист почувствовал недомогание во время выступления на своем юбилейном концерте в «Вегас Сити Холле». После оказания первой помощи его увезли в больницу.





Юрий Куклачев — российский клоун и дрессировщик, создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве с 1990 года. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Театр кошек удостоен множества международных наград.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва