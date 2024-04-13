Бахрушинский музей приглашает на выставку о Мусоргском и Римском-Корсакове

Узнать больше о каждом из композиторов можно на выставке Бахрушинского театрального музея «Великие противоположности. Мусоргский и Римский-Корсаков». Она приурочена к юбилеям выдающихся композиторов, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры России.





Мусоргский и Римский-Корсаков были людьми одного поколения и с одинаковой силой любили свою страну. Но национальную тему каждый из них переосмыслил в музыке по-своему: Мусоргский обратился к истории, а Римский-Корсаков — к фольклору.





Эти идеи оживают в экспозиции благодаря эскизам и декорациям, которые создавали Коровин, Васнецов, Кожин и другие художники. Сотрудники Бахрушинского театрального музея проделали огромную работу с фондами, чтобы отыскать эти работы и визуализировать знаменитые оперы.





«Снегурочка», «Борис Годунов», «Хованщина» открываются заново благодаря этой необычной концепции: через визуальные образы гости смогут почувствовать то, что вкладывали в свое искусство композиторы. Такой подход особенно заинтересует молодую аудиторию. Дополняют выставку афиши, программы постановок, нотные издания.





Экспозиция доступна до 15 мая в Доме-музее Ермоловой в Москве.









Фото: Телеграм-канал Министерства культуры РФ