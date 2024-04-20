В «Библионочь-2024» в регионах России пройдет более 4 тыс. мероприятий

Всероссийская просветительская акция «Библионочь» состоится 20 апреля в регионах РФ в тринадцатый раз, в этом году мероприятие будет объединено темой «Читаем всей семьей», сообщает официальный сайт Минкультуры России.





В акции примут участие более шести тысяч муниципальных библиотек, книжных магазинов, литературных музеев и культурных центров из 89 регионов страны. Запланировано более четырех тысяч мероприятий: концерты, творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, выступления артистов, художественные чтения, квизы, открытые дискуссии, встречи с известными деятелями культуры, книжные ярмарки.





В «Библионочи» примут участие более 200 учреждений культуры Москвы. Участие в петербургской «Библионочи» подтвердили более 90 библиотек города.





Для детей на московских площадках подготовлено около 400 событий: спектакли, читки, мастер-классы, интерактивные шоу и встречи с писателями.





Торжественное открытие акции состоится 20 апреля в 17:00 в Доме Пашкова.





Цель «Библионочи» — развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения. Организаторы акции — Минкультуры России, Российская государственная библиотека, Российская государственная детская библиотека и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Генеральный партнер — компания ЭН+.





С афишей мероприятий «Библионочи» можно ознакомиться на сайте









Фото: официальный сайт Минкультуры России



