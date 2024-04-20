Более 400 мероприятий пройдут в Кировской области ко Дню Победы

Свыше 400 мероприятий пройдут в Кировской области ко Дню Победы, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 9 Мая.





В Кирове мероприятия, посвященные Дню Победы, стартуют 3 мая с акции «Георгиевская ленточка». В этот же день в городе пройдет автопробег «Дорогами Победы» — от площади Маршала Конева — через микрорайоны областного центра — до парка Победы. Во всех микрорайонах Кирова на дворовых территориях будут организованы концертные программы для ветеранов.





8 и 9 мая для кировчан и гостей города проведут пешеходные и транспортные тематические экскурсии по историческим и памятным местам. В эти же дни по улицам Кирова будет курсировать «Троллейбус Победы» — его пассажиры станут участниками экскурсионной программы «Киров — город трудовой доблести», посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 650-летию города Кирова.





9 мая на Театральной площади состоится прохождение войск кировского гарнизона, силовых структур, учащихся кадетских классов. Впервые в этом году в параде планируется участие барабанщиц.





По окончании парада на Театральной площади на светодиодном экране будут транслироваться фильмы военных лет. На главной сцене состоится большая праздничная программа. Одновременно откроется выставка ретроавтомобилей — свыше 70 раритетных авто и мототехники. В 19 часов Киров присоединится к Всероссийской минуте молчания.





В общей сложности в Кирове и в районах Кировской области в честь Дня Победы состоится более 400 праздничных мероприятий — концерты, полевые кухни, митинги, вахты памяти, выставки и многое другое.









Фото: скриншот YouТube