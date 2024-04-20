Ансамбль «Синева» Ивановского соединения ВДВ выступил с концертом в Артемовске

Ансамбль «Синева» Ивановского соединения Воздушно-десантных войск провел концерт для военнослужащих — участников специальной военной операции в городе Артемовске, сообщили в Минобороны РФ.





На импровизированной сцене коллектив ансамбля исполнил несколько музыкальных и песенных номеров, сами военнослужащие прочитали стихи, написанные за время нахождения в зоне проведения специальной военной операции.





Основой концертной программы стали композиции песен и стихов о боевой работе Воздушно-десантных войск.





До этого коллектив ансамбля побывал на всех направлениях вместе с Ивановской дивизией ВДВ. По завершении выступления военнослужащие поблагодарили коллектив дружными аплодисментами и выразили уверенность в скорейшей победе российской армии.









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