Президент Туниса посетил стенд России на 38-й международной книжной выставке

В Экспоцентре города Эль-Крам (северо-восток Туниса) открылась 38-я Тунисская международная книжная выставка-ярмарка (FILT), которая продолжится до 28 апреля.





В мероприятии принимают участие около 320 издательств и фирм, половина из которых — тунисские. Почетный гость FILT-2024 — Италия.





Президент Туниса Каис Саид и министр высшего образования и научных исследований Монсеф Буктир посетили стенды некоторых зарубежных стран, в том числе России.





Как сообщил ТАСС руководитель Российского центра науки и культуры в Тунисе (Русский дом) Юрий Зайцев, в нынешнем году организаторы выставки-ярмарки предложили российской стороне полноценный формат участия. Российский стенд подготовлен усилиями Русского дома в Тунисе по поручению посольства РФ в этой североафриканской стране.





На стенде показаны книги российских и тунисских русистов, которые приняли участие в работе Международного форума для преподавателей русского языка стран Северной Африки и Ближнего Востока под названием Terra Rusistica. Кроме того, представлены уникальные издания об истории русской общины в Тунисе, выпущенные тунисской ассоциацией «Российское наследие» при поддержке Русского дома и переведенные на французский язык.





Совместно с партнерами из Тунисской ассоциации преподавателей русского языка и литературы и Тунисско-Российской торгово-промышленной палаты подготовлена программа, включающая мастер-классы по живописи, литературные круглые столы, презентации, а также встречу с тунисскими участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшегося в России в марте 2024 года.









Фото: Pixabay.com



