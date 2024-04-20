Фестиваль российской культуры в Японии имеет высокую посещаемость

Интерес жителей Японии к Фестивалю российской культуры не ослабевает, несмотря на ситуацию в двусторонних отношениях, сообщил ответственный секретарь японского оргкомитета фестиваля, глава компании Russian arts Хидэо Нагацука.





По его словам, фестиваль существует уже 18 лет, ежегодно мероприятия посещают сотни тысяч человек. Если в 2020 году из-за влияния пандемии фестиваль посетили только 100 тыс. человек, то в 2021 году аудитория выросла до 436 тыс. человек, передает ТАСС





В 2022 году в Японию были приглашены почти 100 российских артистов, в том числе участники Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, аудитория культурных мероприятий составила более 710 тыс. зрителей. В 2023 году некоторые события фестиваля были приурочены к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Общее количество зрителей увеличилось до 836 тыс.





Фестиваль российской культуры откроется 22 апреля 2024 года совместным концертом солистов Санкт-Петербургского Дома музыки и японских артистов в токийском зале «Киой». Событие приурочено к нескольким датам: 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского и 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова.





Намечены гастроли труппы МХТ им. А. П. Чехова под руководством Константина Хабенского, приуроченные к 125-летию театра и 120-летию со дня смерти Антона Чехова.





Фестиваль российской культуры проводится в Японии с 2006 года, в его рамках выступили свыше 11 тыс. российских артистов. Фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим жителей страны с балетом, музыкой, театром, цирком и другими видами искусства. Его аудитория за годы проведения превысила 23 млн человек.









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