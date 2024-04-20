В Москве отреставрировано около 800 памятников и скульптур — мэр

За последние 13 лет в Москве отреставрировано около 800 произведений монументального искусства, памятников и скульптур, сообщил мэра Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.





«В текущем году продолжим эту работу. В марте специалисты приступили к реставрации двух монументов Петровского парка — бюста К.Э. Циолковского и памятника Н.Е. Жуковскому. Их расчистят, промоют, обработают антисептиком и восполнят утраты», — написал мэр.





Постамент и бюст К.Э. Циолковского бережно демонтированы, ведутся работы по устройству фундамента. Вокруг памятника Н.Е. Жуковскому установлены строительные леса. Завершить реставрацию этих монументов должны до конца июля.





В ближайшее время закончатся работы еще по трем памятникам: М.И. Кутузову на Кутузовском проспекте, М.В. Фрунзе на Суворовской площади и Н.К. Крупской на площади Сретенские Ворота.









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