В Казахстане показали якутскую оперу «Ньургун Боотур»

Показ якутской оперы «Ньургун Боотур» состоялся в Астане. Постановка впервые прошла за рубежом и официально открыла Дни Республики Саха (Якутии) в Казахстане, сообщила пресс-служба правительства Якутии.





Зрительный зал театра «Астана Балет» на более чем 700 человек был заполнен. Эпическую оперу посетили жители и гости Астаны, которые оценили постановку на якутском языке благодаря русским титрам.





Глава Якутии Айсен Николаев, представляя оперу, рассказал, что это древнейший эпос о мироздании, создании планеты, появлении человека, борьбе добра со злом и победе света над тьмой. В постановке задействованы более 200 человек. В Казахстан из Якутии прилетели музыканты оркестра, артисты оперы, балета и драмы, исполнители хора. Также спектакль покажут в Казахском национальном академическом театре оперы и балета имени Абая в Алматы.





Опера «Ньургун Боотур» создана в 1947 году основоположником музыкальной культуры республики Марком Жирковым. Нынешняя постановка является шестой по счету, в 2022 году ее премьера состоялась сначала в Мариинском, потом в Большом театрах.





Как ранее сообщала газета «Культура» , в рамках Дней Якутии в Казахстане пройдет ряд культурных мероприятий, среди которых — выступления ансамбля «Виртуозы Якутии», выставка народно-прикладного искусства и культуры народов Якутии «Сокровища Якутии», передвижная выставка «Чарующие звуки предков». В программу также вошли одноактные балеты «Геометрия движения. Сияющий камень» и другие мероприятия.









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