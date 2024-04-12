В рамках Дней Якутии в Казахстане пройдет обширная культурная программа

В рамках Дней Якутии в Казахстане пройдет ряд культурных мероприятий.



Об этом сообщил министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Ноев.



По словам министра, в культурную программу вошли выступления ансамбля «Виртуозы Якутии», выставка народно-прикладного искусства и культуры народов Якутии «Сокровища Якутии», передвижная выставка «Чарующие звуки предков».



В программу также вошли постановка «Ньургун Боотур», одноактные балеты «Геометрия движения. Сияющий камень» и другие мероприятия.



«Между Якутией, как неотъемлемой частью России и Республикой Казахстан, давно существуют исторические связи, в том числе наши руководители, писатели, деятели культуры, духовные лидеры развивали и развивают культурные и общественные связи. Программа, которую мы подготовили для жителей и гостей Казахстана, направлена на укрепление культурного сотрудничества между двумя странами. Мы надеемся, что Дни Якутии в Казахстане пройдут на высшем уровне!» — сказал министр.









Фото: t.me/afanasiy_noev