Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко ушел из жизни

Скончался Юрий Омельченко, известный по работам в «Дронго» и «Не бойся, я с тобой!», сообщает ТАСС.





Печальную новость о смерти дорогого для многих актера и Заслуженного артиста Азербайджана, сообщила пресс-служба Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.





Заместитель директора Русского драматического театра Ильхам Мамедов сообщил, что перед смертью Омельченко перенес инсульт, после чего был госпитализирован. Несмотря на временное улучшение его состояния, вскоре произошел рецидив, а также возникли серьезные сердечные проблемы. В итоге врачам не удалось спасти жизнь Юрия.

Актер скончался в возрасте 48 лет.





В разное время Омельченко работал в муниципальном театре Баку, а также был частью Азербайджанского театра юного зрителя, в 1997 году присоединился к коллективу Русского драматического театра. Артист принимал участие в многочисленных значимых театральных постановках, включая «Встретимся на Торговой» и «Вишневый сад».









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