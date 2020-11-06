Почему в России нет настоящей национальной элиты?

Недавно один уважаемый журналист печально констатировал: все 20 лет нахождения у власти Владимир Путин пытается взрастить в России настоящую национальную элиту, однако ж, несмотря на все честные усилия, процесс идет через пень колоду, и вместо культивируемых растений лезут отовсюду злые сорняки. Действительно, среди тех, кого принято считать нашей «элитой», сегодня редко можно встретить подвижников с умом и талантом, мировоззрение которых сформировано на «любви к родному пепелищу, любви к отеческим гробам». Кто мыслит себя плотью от плоти своего народа, не презирает его, а, напротив, не щадя живота своего радеет о его развитии и процветании.





Материал опубликован в № 8 газеты «Культура» от 27 августа 2020 года в рамках темы номера «Как вырастить новую элиту для России?»

Почему же не растет на наших грядках такая культура, как «национальная элита»?Само формирование национальной элиты — дело довольно хлопотное, увенчавшееся успехом далеко не во всех странах. Британский социолог Бенедикт Андерсон в своем труде «Воображаемые сообщества» писал, что очень долго элита в Европе была транснациональной. Иначе говоря, российской или немецкой аристократии были ближе по духу и понятнее их, к примеру, британские собратья (и часто они действительно были родственниками), чем собственные низшие классы. Многие даже и не говорили на языках своих народов, так, например, аристократы Австро-Венгрии не понимали часто ни чешского, ни венгерского. Русские же военные из дворян во время войны 1812 года иногда были по ошибке пленены партизанами как французы, потому как свободно изъяснялись на французском, а вот по-русски понимали плохо (вспомним и Татьяну Пушкина, что «выражалася с трудом на языке своем родном»). В России война с Наполеоном послужила катализатором химической реакции «национализации» элиты и собственно формирования национального государства, описанной Толстым в «Войне и мире», когда и Андрей Болконский, и Пьер Безухов утрачивают родственные связи с европейским кумиром и внутренне соединяются с русскими крестьянами. Сам гений Пушкина и последующее вулканическое пробуждение русской культуры случились именно после той судьбоносной победы над французами, которым до того русский дворянин фактически поклонялся.Повсеместно национальные элиты сформировались вместе с национальными государствами, и процесс этот финализировался после потрясений Первой мировой войны. Россия, увы, не выдержала тяжелого переходного периода, во многом потому, что ее формирующаяся национальная элита не смогла адекватно реагировать на необходимость дальнейшего симбиоза с постепенно растущими низами. Произошедший социальный взрыв уничтожил нарождающуюся национальную элиту, которая, впрочем, сама (по гордыне ли и чванству, по лени ли или другим объективным причинам) была во многом виновата в неспособности адекватно встроиться в социальные процессы, происходившие в стране, возглавить и модерировать их.Насколько иначе могла бы сложиться судьба российской элиты да и самой России, можно увидеть в бьющем все рекорды популярности британском сериале «Аббатство Даунтон». Сквозь хитросплетения жизни членов аристократического семейства Кроули создатели фильма показывают этапы формирования национального государства в Великобритании первой половины XX века и то, каким образом британская аристократия без революции смогла адаптироваться к новому времени, пережив подъем низов, распространение левых коммунистических и ультраправых фашистских идей.Наблюдение за тем, как британская аристократия проходит сложную «полосу препятствий», встраиваясь и находя свое место в новом мире национального государства Соединенного Королевства, не может не вызывать щемящей боли в сердце. А ведь мы могли бы сделать так же, не разоряя страны, не отбрасывая ее на несколько десятилетий в развитии и не жертвуя ее интеллектуальным цветом. Но не смогли.Отвечая на вопрос, почему в России сегодня нет сильной национальной элиты, надо признать, что, потеряв ее нарождающиеся элементы дважды за XX век, невозможно вырастить элиту за два десятилетия. Но есть и хорошие новости. Прошлый век снес с политической карты мира многие государства или же превратил их из великанов в карликов. Россия не просто устояла, но и осталась в списке великих держав, значит, потенциал не растрачен до конца и еще поживем. Но, выращивая национальную элиту будущего сегодня, надо учитывать горькие исторические уроки. В России элита должна не только «печься о судьбах своей Родины», но и быть в хорошем смысле «слугой народа», жить для него, образовывать его и воспитывать, хотя бы для того, чтобы однажды, как это было в 1917-м, народ, озверев, не снес ее снова.