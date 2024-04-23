Итоги работы Минкультуры обсудят на заседании коллегии 24 апреля

23.04.2024

Итоги работы Минкультуры обсудят на заседании коллегии 24 апреля
Министр культуры России Ольга Любимова проведет заседание коллегии Министерства культуры РФ 24 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

На коллегии будет доложено об итогах итогах работы ведомства в 2023 году и задачах на 2024 год. Участие в коллегии примут представители Администрации президента, аппарата правительства, федеральных органов исполнительной власти, члены коллегии, руководители подведомственных учреждений культуры.

Заседание коллегии будет доступно в трансляции на сайте Минкультуры.


Фото: пресс-служба Минкультуры России