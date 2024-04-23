Итоги работы Минкультуры обсудят на заседании коллегии 24 апреля

Министр культуры России Ольга Любимова проведет заседание коллегии Министерства культуры РФ 24 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.



На коллегии будет доложено об итогах итогах работы ведомства в 2023 году и задачах на 2024 год. Участие в коллегии примут представители Администрации президента, аппарата правительства, федеральных органов исполнительной власти, члены коллегии, руководители подведомственных учреждений культуры.



Заседание коллегии будет доступно в трансляции на сайте Минкультуры.









Фото: пресс-служба Минкультуры России