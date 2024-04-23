Итоги работы Минкультуры обсудят на заседании коллегии 24 апреля

Кроме того, будет завершена реставрация Китайского дворца в Ораниенбауме.
Коллектив планирует дать два балетных концерта в Дакаре, еще один — на юге Сенегала.
Участие в коллегии примут представители Администрации президента, аппарата правительства, федеральны...
Полотна были повреждены в результате обстрела музея со стороны ВСУ в июле 2023 года.
В экспозиции представлено более 60 крупноформатных живописных полотен Калинина разных лет — от 1960-...
Кроме того, будет завершена реставрация Китайского дворца в Ораниенбауме.
Коллектив планирует дать два балетных концерта в Дакаре, еще один — на юге Сенегала.
Участие в коллегии примут представители Администрации президента, аппарата правительства, федеральны...
Полотна были повреждены в результате обстрела музея со стороны ВСУ в июле 2023 года.
В экспозиции представлено более 60 крупноформатных живописных полотен Калинина разных лет — от 1960-...
Изменения графика работы учреждения обусловлены подготовкой и проведением Парада на Красной площади.
Выставка пройдет в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова.
Вместе с другими предметами из коллекции музея летом портрет отправится на выставку «Книжный мир сем...
Актер пермского академического Театра-Театра ушел из жизни на 82-м году.
Коллектив побывал в 12 российских городах.
Выступление российского коллектива прошло на сцене театра Zabeel.
Об этом в Telegram сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Возрожденные шедевры представил Русский музей на выставке.
На сцену выйдут актрисы театра Ульяна Глушкова, Елизавета Ермакова и Владислава Сухорукова.
Более 2 тысяч предметов вошли в экспозицию музея.
Медаль смогут получить деятели и работники культуры за заслуги в области театрального искусства.
Министр культуры уточнила, что запланировано свыше 20 мероприятий в пяти городах страны.
Сборы детективной драмы составили почти 35 миллионов рублей.
Церемония пройдет в Бетховенском зале Большого театра (ГАБТ).
Награда досталась актеру за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, за многолет...
23.04.2024