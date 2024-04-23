Русский музей представил восстановленные шедевры Таганрогского художественного музея

В Мраморном дворце Русского музея в рамках IX Международной научно-практической конференции «Нерадовские чтения» открылась выставка спасенных шедевров Таганрогского художественного музея.



Проект получил название «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу» и представляет восстановленные после повреждений картины Таганрогского художественного музея. Полотна были повреждены в результате обстрела музея со стороны ВСУ в июле 2023 года. От ракетного удара пострадали 22 произведения выдающихся мастеров, в том числе Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха, Валентина Серова и других живописцев.



Русский музей предложил таганрогским коллегам помощь в проведении реставрации картин. Комплексная реставрация проводилась на базе музея в Санкт-Петербурге.



«Мы посчитали своим долгом спасти поврежденные в Таганроге шедевры, которые собирались в течение многих поколений таганрогских музейщиков, музейщиков Ростовской области. Таганрогский художественный музей одним из первых вступил в Ассоциацию художественных музеев России, созданную под эгидой Русского музея. Поврежденные произведения прошли полноценную, комплексную реставрацию. Наши лучшие специалисты не просто удалили последствия ракетного удара, но и максимально восстановили картины знаменитых художников, помогая раскрыть их первоначальный вид и авторский замысел. Мы уверены, что для всех будет важно увидеть этот поистине эксклюзивный проект. Он единственный в своем роде, и будем надеяться, что нашим реставраторам больше не придется заниматься тем, что можно назвать военно-полевой хирургией в сфере реставрационного искусства», — рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова.



Посетить выставку можно до 13 мая 2024 года.









Фото: пресс-служба Русского музея