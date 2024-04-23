Артисты ГИТИСа и академии Гнесиных отправятся на гастроли в Сенегал

23.04.2024
Артисты Российского института театрального искусства (ГИТИС) и Российской академии музыки имени Гнесиных проведут совместные гастроли в Сенегале.
Концерты пройдут в конце этого года, передает
ТАСС.
По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, артисты ГИТИСа уже несколько раз бывали в Сенегале, очередная поездка планируется в ноябре или декабре. Коллектив планирует дать два балетных концерта в Дакаре, еще один — на юге Сенегала.
«И у нас есть предварительная договоренность, что для участия и в концертах, и в мастер-классах в Сенегал вместе с артистами ГИТИСа отправятся музыканты Российской академии музыки имени Гнесиных», — рассказал ректор.
Заславский рассказал, что контакты с сенегальской стороной были установлены во многом благодаря саммиту Россия — Африка в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. ГИТИС подписал договор о сотрудничестве с Большим театром Сенегала, Союзом писателей Сенегала, Национальной театральной школой.