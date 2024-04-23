В музее-заповеднике «Петергоф» после реставрации откроют Верхний сад

23.04.2024
Музей-заповедник «Петергоф» откроет после масштабной реставрации один из своих знаковых объектов — Верхний сад.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор учреждения Роман Ковриков, передает
ТАСС.
По словам руководителя, Верхний сад откроется в мае. Кроме того, будет завершена реставрация Китайского дворца в Ораниенбауме, считающегося единственным в России памятником архитектуры в стиле рококо.
Роман Ковриков рассказал, что реставрация проводилась почти пять лет.
«Это был нацпроект, это большая, комплексная реставрационная, научная работа. Помимо сада, деревьев, которые мы реставрировали, лечили, привозили новые, строили новые берсо в аллее, под Верхним садом проходят основные магистрали водоподводящей системы, которые тоже были отреставрированы. <...> Мы вернули регулярную планировку XVIII века», — приводит агентство слова гендиректора.
Роман Ковриков добавил, что в Верхнем саду впервые установили систему полива, которая существенно облегчит работу садовников.
В Китайском дворце в Ораниенбауме специалисты закончили реставрацию последних четырех интерьеров. Дворец будет открыт в ближайшее время.
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Петергоф"