Россия и Белоруссия выпустят совместный фильм к 9 Мая 2025 года

23.04.2024
Ко Дню Победы в 2025 году Россия и Белоруссия планирует снять совместный фильм об организаторе партизанского движения в Витебской области.
Проект получил название «Батька Минай — партизанская легенда», передает
ТАСС.
По словам заместителя директора национальной киностудии «Беларусьфильм» Павла Скалабан, с Россией есть совместные проекты, над которыми сейчас ведется работа.
«Идут переговоры с компанией "ВоенФильм", с Игорем Угольниковым о создании совместного фильма с рабочим названием "Батька Минай — партизанская легенда". Этот фильм планируется выпустить к 9 Мая 2025 года, сейчас идет подготовительная работа», — приводит агентство слова Скалабан.
Замдиректора киностудии отметил, что проект предполагает совместное финансирование, актерский состав и творческую группу. В настоящее время ведется работа над сценарием картины.
Фильм будет посвящен истории Героя Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны возглавившего партизанский отряд в Витебской области.
Съемки будут проходить на территории Белоруссии, России. Актерский состав будет преимущественно белорусским.
Фото: Pixabay.com