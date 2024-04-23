В Новосибирске откроется выставка первого вице-президента РАХ Виктора Калинина

23.04.2024

В Новосибирске откроется выставка первого вице-президента РАХ Виктора Калинина
Новосибирский государственный художественный музей и Российская академия художеств представят персональную выставку произведений известного живописца, академика и первого вице-президента Российской академии художеств, заслуженного художника России Виктора Калинина.

Проект получил название «Отсветы». В экспозиции представлено более 60 крупноформатных живописных полотен Калинина разных лет - от 1960—х годов до первого десятилетия XXI века.

На выставке будут представлены произведения из собрания региональных музеев, новые работы из столичной мастерской художника, сложный графический материал.

Выставка откроется в Новосибирском государственном художественном музее 26 апреля. На 24 апреля запланирована творческая встреча с Виктором Калининым, которая пройдет в театрально-концертном зале музея.


Фото: пресс-служба Новосибирского государственного художественного музея