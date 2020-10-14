Об уникальной находке ученых сообщает Express.
Находку сделали в городском районе, сообщает Hurriyet Daily News.
Экспозиция в Музее современной истории России продлится до 20 декабря, сообщила пресс-служба музея.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Торжественная церемония принесения присяги прошла в Российском культурно-информационном центре в Соф...
Об уникальной находке ученых сообщает Express.
Находку сделали в городском районе, сообщает Hurriyet Daily News.
Экспозиция в Музее современной истории России продлится до 20 декабря, сообщила пресс-служба музея.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Торжественная церемония принесения присяги прошла в Российском культурно-информационном центре в Соф...
Таковы данные опроса сервиса по подписке MyBook и Московского музея современного искусства.
Обращение главы кабмина к участникам онлайн-мероприятия опубликовано на официальном сайте правительс...
Об этом заявила директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества вед...
Об этом сообщили во вторник, 3 ноября 2020 года, в пресс-службе студии «Союзмультфильм».
Об этом Ирина Горбунова, пресс-атташе Московского академического Музыкального театра имени К. С. Ста...
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Картина «Картонная пристань» вышла в мультимедийных сервисах ОККО и IVI.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии» Сибир...
Второй этап фольклорно-этнографического практикума на Дону завершился 2 ноября, сообщает пресс-служб...
Выставка проходит с 5 сентября по 6 декабря, сообщили организаторы проекта
Специальное событие XXX МКФ «Послание к человеку» состоится 7 ноября, сообщила пресс-служба организа...
О находках британских археологов рассказывает журнал Current Archaeology.
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Оперная певица находится в столице Австрии, передает Telegram-канал «Подъем».
Мероприятие стартует во всех регионах страны под девизом «Искусство объединяет».
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