Выставка открылась 22 октября в Государственном Дарвиновском музее на Юго-Западе Москвы, сообщает пр...
Программу провели в рамках нацпроекта «Культура» при финансовой поддержке Российского фонда культуры...
Ряд входивших в программу фестиваля концертов состоятся вне площадки, сообщил ТАСС замхудрука филарм...
Алтарь был воздвигнут более 1500 лет назад, сообщает агентство «Синьхуа».
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.
Выставка открылась 22 октября в Государственном Дарвиновском музее на Юго-Западе Москвы, сообщает пр...
Программу провели в рамках нацпроекта «Культура» при финансовой поддержке Российского фонда культуры...
Ряд входивших в программу фестиваля концертов состоятся вне площадки, сообщил ТАСС замхудрука филарм...
Алтарь был воздвигнут более 1500 лет назад, сообщает агентство «Синьхуа».
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры региона.
Музыкальный руководитель театра умер на 57-м году жизни из-за коронавируса.
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