В Севастополе начался очный тур Всероссийского фестиваля «Страна – Театр – Школа»

Очный тур Всероссийского фестиваля «Страна – Театр – Школа» стартовал в Севастополе. Об этом «Культуре» сообщили организаторы.





Мероприятие приурочено к Международному Дню театра, который пройдет 27 марта, а также к завершению череды празднования 10-летия Крымской весны. Организаторы отметили, юные артисты Крыма сразу же откликнулись на известия о теракте в «Крокус Сити Холле», посвятив все выступления пострадавшим в трагедии.





Участниками фестиваля могут стать детские и юношеские театры и студии любых общеобразовательных организаций. Коллективы представляют спектакли в жанрах: драма, балет, мюзикл и танец. Судьями стали профессиональные артисты и педагоги по театральному искусству, хореографы, режиссеры из детских театров Москвы и регионов, которые охватывает смотр.





Всероссийский фестиваль для детей и молодежи «Страна – Театр – Школа» в 2024 году проходит в четвертый раз. Форум охватил три российских региона: Коми, Удмуртию и Крым. Финальный тур по традиции пройдет в Москве. Фестиваль проводит Ассоциация музыкальных театров при поддержке Минкультуры России в рамках федерального проекта «Творческие люди».









Фото: Предоставлено организаторами