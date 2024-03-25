Фильм «Чебурашка-2» выйдет в российский прокат 1 января 2026 года

Сиквел фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко выйдет на больших экранах в России 1 января 2026 года. Об этом журналистам рассказал гендиректор кинопрокатной компании «Централ партнершип» Вадим Верещагин.





Напомним, первая часть «Чебурашки» вышла в кинотеатрах 1 января 2023 года. Тогда фильм стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Продолжение выйдет три года спустя.





«В данный момент запланировано, скорее всего это будет 1 января 2026 года», — поделился с ТАСС Верещагин в рамках 22-го международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».





«Чебурашка» обошел в прокате комедию Клима Шипенко «Холоп» (2019) и первую часть франшизы Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009). Семейная комедия побила рекорды по сборам. В фильме сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Актриса Ольга Кузьмина подарила голос Чебурашке.









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