Сценарист Золотарев назвал способ начать совместное кинопроизводство России и Ирана

Масштабное совместное кинопроизводство России и Ирана может стартовать со съемок зрительского кино. Об этом высказался сценарист Андрей Золотарев.





Эксперт назвал способ начала сотрудничества России и Ирана в сфере кинопроизводства. По мнению Золотарева, страны могут снимать эпос, иранские сказки или фантастику.





«Ключ для того, чтобы открыть именно какое-то совместное кинопроизводство, лежит в зрительском фильме», — полагает сценарист.





Золотарев отметил, что это фактор, который позволит открыть дорогу для большого числа других фильмов совместного производства. Сценарист поделился такими мыслями в рамках сессии «Кинодиалог: Россия-Иран» международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».









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