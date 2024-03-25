Сценарист Золотарев раскрыл правду о втором сезоне сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» пока не планируют снимать продолжение. Такую правду раскрыл Андрей Золотарев.





Сценарист проекта выступил на мастер-классе в рамках Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».





«Второго сезона пока не будет», — сказал Золотарев.





Сценарист также назвал причину, по которой создатели решили не работать над продолжением. По словам Золотарева, второй сезон «точно не должен быть хуже первого». Сценарист признался, что создатели не могут себе позволить сделать то же самое.





Изначально сериал планировали растянуть на три сезона. Золотарев уточнил, что есть предположение того, как история может развиваться.





Напомним, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в ноябре на онлайн-платформах. Проект рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки в Советском Союзе. Весной сериал режиссера Жоры Крыжовникова выйдет на НТВ.









Фото: YouTube