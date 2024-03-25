Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником.



Глава правительства России отметил, что они приумножают богатые традиции отечественной культуры. Поздравительную телеграмму публикует сайт кабмина.



«Уважаемые друзья! Искренне поздравляю с профессиональным праздником представителей творческих профессий. Всех, кто приумножает богатые традиции отечественной культуры. Лев Николаевич Толстой писал: "Искусство есть одно из средств единения людей". Действительно, благодаря вашему таланту и мастерству мир становится лучше. Вы умеете создавать и хранить прекрасное, наполняете жизнь яркими впечатлениями, чувствами, гармонией», — говорится в телеграмме.



Глава кабмина отметил, что сфера культуры всегда остается в центре внимания правительства.



«Сегодня во всех регионах страны обновляются театры, музеи, кинозалы, филармонии, библиотеки. В малых городах и поселках открываются центры культурного развития. Пушкинская карта дает возможность молодежи чаще посещать выставки, спектакли, концерты. Необходимая помощь оказывается и творческим коллективам», — указано в поздравлении.



Михаил Мишустин поблагодарил работников культуры за преданность своему призванию, пожелал им вдохновения, новых успехов, здоровья, благополучия.









Фото: скриншот видео Первого канала