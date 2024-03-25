Музей Победы проведет концерт в знак солидарности с пострадавшими при теракте в «Крокус Сити Холле»

25.03.2024

Музей Победы проведет концерт в знак солидарности с пострадавшими при теракте в «Крокус Сити Холле»
Музей Победы проведет концерт в знак солидарности с пострадавшими в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Мероприятие пройдет 26 марта в холле Музея Победы, передает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что музей проведет онлайн-концерт в знак солидарности с пострадавшими в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Трансляция концерта будет вестись в соцсетях. Начало — в 19:00.

В программе концерта — выступление артистов проектов «Голос», «Голос. Дети», «Главные детские голоса».


Фото: пресс-служба Музея Победы