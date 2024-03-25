«Москонцерт» планирует концерт для помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

«Москонцерт» планирует концерт для помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

25.03.2024

«Москонцерт» готовит благотворительный концерт 29 марта для помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в Telegram-канале департамента культуры Москвы.

В сообщении отмечается, что пострадавшие в трагедии 22 марта по-прежнему нуждаются в помощи.

«И наши коллеги из столичных учреждений культуры готовы ее оказать», — добавили в департаменте.

Коллектив «Москонцерта» готовит мероприятие, вся выручка с которого также перейдет в помощь пострадавшим.

Команда «Арт-платформы» и «Аркадия-театр» также поддержат жертв теракта. Вся прибыль от спектакля 25 марта пойдет в фонд помощи пострадавшим.


Фото: Pixabay.com