«Москонцерт» планирует концерт для помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

«Москонцерт» готовит благотворительный концерт 29 марта для помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в Telegram-канале департамента культуры Москвы.





В сообщении отмечается, что пострадавшие в трагедии 22 марта по-прежнему нуждаются в помощи.





«И наши коллеги из столичных учреждений культуры готовы ее оказать», — добавили в департаменте.





Коллектив «Москонцерта» готовит мероприятие, вся выручка с которого также перейдет в помощь пострадавшим.





Команда «Арт-платформы» и «Аркадия-театр» также поддержат жертв теракта. Вся прибыль от спектакля 25 марта пойдет в фонд помощи пострадавшим.









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