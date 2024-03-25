Российские артисты продолжают отменять концерты после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Народный артист России Олег Газманов перенес свои выступления в Кемерове, Новосибирске и Барнауле на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Концерты должны были состояться 25, 27 и 28 марта.





Другие российские артисты также сообщили о переносе и отмене выступлений. Олег Газманов принес соболезнования родным погибших в теракте 22 марта.





Егор Крид принял такое же решение. Певец перенес все свои ближайшие концерты, один из которых планировался 25 марта в Уфе.





Сергей Жуков отменил выступление в Саратове. Полина Гагарина перенесла концерт в Пензе, а Сергей Лазарев – в Кондопоге.





Звезды не только переносят и отменяют концерты. Российские артисты перечисляют денежные средства на помощь семьям пострадавших и погибших в результате теракта.









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