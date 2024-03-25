Фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» может стать франшизой. Об этом журналистам рассказал сценарист Андрей Золотарев.





«Сто лет тому вперед» снят по мотивам произведений советского писателя-фантаста Кира Булычева. Фильм выйдет в российский прокат 18 апреля.





«Безусловно, это будет большая франшиза. Я на это надеюсь», — поделился с ТАСС Золотарев на полях международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».





По словам сценариста, «границы у этой франшизы есть». Однако подробности он раскрывать не стал.





Режиссером «Сто лет тому вперед» стал Александр Андрющенко, который работал над фильмами «Елки» и «Напарник». Сценарий к фильму создали Андрей Золотарев и Ксения Мирошник.









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