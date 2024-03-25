Фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» может стать франшизой

25.03.2024

Фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» может стать франшизой
Фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» может стать франшизой. Об этом журналистам рассказал сценарист Андрей Золотарев.

«Сто лет тому вперед» снят по мотивам произведений советского писателя-фантаста Кира Булычева. Фильм выйдет в российский прокат 18 апреля.

«Безусловно, это будет большая франшиза. Я на это надеюсь», — поделился с ТАСС Золотарев на полях международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».

По словам сценариста, «границы у этой франшизы есть». Однако подробности он раскрывать не стал.

Режиссером «Сто лет тому вперед» стал Александр Андрющенко, который работал над фильмами «Елки» и «Напарник». Сценарий к фильму создали Андрей Золотарев и Ксения Мирошник.


Фото: YouTube