Артист Малого театра сыграет одну из главных ролей в «Грозе» на сцене Донецка

Приглашенный актер Малого театра сыграет в постановке «Гроза» Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра (МДТ) имени Бровуна. Об этом журналистам рассказала худрук МДТ Наталья Волкова.





Приглашенный артист, по словам представителя театра, станет еще одной изюминкой для нового спектакля. Актер Государственного академического Малого театра сыграет одну из ведущих ролей.





«Ему очень близки тема и автор, хорошо знаком материал. Это молодой, яркий, органичный и очень обаятельный молодой человек, он создает убедительные и глубокие образы», — приводит ТАСС комментарий Волковой.





Худрук МДТ назвала это интересным опытом как для творческой команды, так и для зрителей.





Волкова добавила, что практика задействования приглашенных артистов широко применялась в театре во времена Марка Бровуна. Тогда он был худруком театра, в постановках МДТ блистали Леонид Дуров, Александр Калягин, Ирина Муравьева, Михаил Козаков и другие знаменитости. Имя нынешнего артиста пока решили придержать «для интриги».









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