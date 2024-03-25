В Москве не планируют отменять ежегодную акцию «Ночь театров»

В 2024 году мероприятие пройдет в 12-й раз.
Фестиваль приурочен к Международному Дню театра и завершению череды празднования 10-летия Крымской в...
По мнению сценариста, сотрудничество может начаться со съемок зрительского кино.
Актера пригласил Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр (МДТ) имени Б...
Фестиваль пройдет с 26 марта по 15 мая.
В 2024 году мероприятие пройдет в 12-й раз.
Фестиваль приурочен к Международному Дню театра и завершению череды празднования 10-летия Крымской в...
По мнению сценариста, сотрудничество может начаться со съемок зрительского кино.
Актера пригласил Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр (МДТ) имени Б...
Фестиваль пройдет с 26 марта по 15 мая.
Артистка направила средства в благотворительный фонд «Российский Красный Крест» (РКК).
Андрей Золотарев рассказал, планируют ли снимать второй сезон.
Награждение лауреатов должны были провести в Бетховенском зале Большого театра.
Мероприятие пройдет 26 марта в холле Музея Победы.
Церемония пройдет в Екатерининском зале Кремля 26 марта.
Глава кабмина отметил, что сфера культуры всегда остается в центре внимания правительства.
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Выступление «Пикника» в Петербурге планируется в БКЗ «Октябрьский».
Музей памяти Муслима Магомаева располагался на втором этаже здания, в его экспозицию входят личные в...
Об этом рассказал генеральный директор Госфильмофонда РФ Денис Аксенов.
В свете трагических событий в Москве 22 марта Дмитрий Сидоров выразил соболезнования погибшим и их с...
Министр культуры России поблагодарила коллег за ежедневный труд, помощь и поддержку тем, кто нуждает...
Во время специальной военной операции Мерген Донгак совершил подвиг.
Мероприятие приурочено к 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева и 155-летию со дня первой публ...
25.03.2024