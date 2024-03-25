В Москве не планируют отменять ежегодную акцию «Ночь театров»

Ежегодная общегородская акция «Ночь театров» пройдет с 27 на 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.





Акцию решили не отменять. В этом году «Ночь театров» станет для москвичей и гостей города 12-й по счету.





В рамках акции запланировано более 80 мероприятий, передает ТАСС . Уточняется, что участниками «Ночи театров» станут 70 учреждений. Акция пройдет в ночь с 27 на 28 марта.





Ранее массовые мероприятия по всей стране отменяли в музеях, театрах, концертных залах и других учреждениях культуры. Такое решение они приняли на фоне трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва