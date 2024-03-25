Певица Анна Asti перевела миллион рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Певица Анна Asti перевела миллион рублей на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».



Артистка направила средства в благотворительный фонд «Российский Красный Крест» (РКК), передает Telegram-канал фонда «Феникс», главой которого является певица.



«Произошла страшная трагедия, и мы понимаем, как важно оказать поддержку тем, кого коснулось случившееся. Вы также можете сделать свое пожертвование на официальном сайте гуманитарной организации», — говорится в сообщении организации.



В фонде также указали контакты горячей линии РКК, на которой людям готовы оказать помощь в любое время суток.



Известно также, что средства в помощь семьям погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе» направил Егор Крид, рэперша Инстасамка.



Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди, они расстреляли зрителей и подожгли помещение. В результате теракта порядка 200 человек пострадали, 137 погибли.









Фото: скриншот видео Анна Asti/YouTube