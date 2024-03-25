В Москве пройдет фестиваль христианской культуры «Весна духовная. На пути к Пасхе»

Фестиваль христианской культуры «Весна духовная. На пути к Пасхе» пройдет в Соборной палате ПСТГУ в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист по связям с общественностью университета Србуи Степанян.





Мероприятие пройдет с 26 марта по 15 мая. Темой 2024 года станет обращение к истокам: история просвещения Руси, первые русские святители, равноапостольный князь Владимир, княгиня Ольга, князья-страстотерпцы Борис и Глеб.





«Фестиваль раскроет одну из главных идей древнерусской культуры — покаянная мысль о разрушаемом единстве. Эта идея нашла отражение спустя почти тысячу лет и в восстановлении празднования Собора русских святых в 1918 году, и актуальна сегодня», — уточнили в ПСТГУ.





Участников и гостей фестиваля ждет открытый лекторий о древнерусском искусстве, концерты духовной и светской музыки, выставка Церковно-археологического музея ПСТГУ, экскурсии. Все мероприятия, за исключением концертов, будут бесплатными.





«Фестиваль с самого начала своего существования задумывался как дар, приглашение от Университета, адресованное широкому кругу людей — всем тем, кто интересуется богословием, историей, христианской культурой», — сказал ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев.





По его словам, это возрождение одной из дореволюционных традиций Московского Епархиального дома (главное здание университета). Каждый год он становился особым центром проведения культурных, просветительских и духовный мероприятий.









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