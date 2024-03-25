Депутат Госдумы Занко призвала проверить украинских писателей под псевдонимом Генри Лайон Олди

Украинских писателей-фантастов под псевдонимом Генри Лайон Олди (Дмитрий Громов и Олег Ладыженский) могут признать иностранными агентами. Соответствующий запрос в СК РФ и Минюст России направила депутат Госдумы, зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко.





Парламентарий призвала провести проверку в отношении украинских писателей с целью возбуждения уголовного дела и признания их иностранными агентами. По решению фантастов все вырученные на российских площадках средства будут переданы для поддержки ВСУ. Также писатели публично благодарят представителей стран НАТО за участие в совместных мероприятиях.





«Уверена, никому бы не хотелось случайно купить книгу и узнать, куда пойдут средства — как с финансовой точки зрения, так и с моральной. Важно об этом информировать, в том числе маркировкой на книге. Тем более, что фантастика такого рода часто ориентирована на подростков и молодых ребят, чья жизненная позиция только формируется», — привели в пресс-службе депутата ее слова.





Ольга Занко отметила, что сейчас существует законодательный пробел. Иноагенты и экстремисты продолжают получать авторские отчисления и направляют вырученные средства на финансирование кого и чего угодно, добавила депутат. По мнению политика, решением в будущем станет принятие ограничения, которое позволит накапливать средства на специальных государственных целевых счетах для последующего направления этих средств на поддержку защитников родины.









Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва