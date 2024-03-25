Президент России Владимир Путин вручит премии молодым деятелям культуры.



Церемония пройдет в Екатерининском зале Кремля 26 марта.



«26 марта в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года», — указано в сообщении на сайте Кремля.



Церемония вручения премии приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается в России 25 марта. День работников культуры был учрежден указом президента от 27 августа 2007 года. Впервые праздник отмечался в 2008 году.









Фото: пресс-служба Кремля